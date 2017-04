ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ

ಅರ್ಥೂರ್ ರೋಡ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರಾಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನ ವಾದ.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 14:07 [IST]

Mumbai's oldest and largest prison, Arthur Road jail is selling a day-night luxury package. The jail's anda cell (egg-shaped high security block) can be secured for a sum of R 5 lakh monthly, a gangster has said in an application made to the Bombay High Court recently.