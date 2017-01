ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ನವಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಕಾಮೆಂಟೆಟರ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನವಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜನವರಿ 15ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cricketer-turned-politician Navjot Singh Sidhu formally joined the Congress at the party's headquarters in New Delhi today(January 15). He quit BJP in Septeber 2016.