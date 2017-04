ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಯ-ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಿಇಒ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Niti Aayog CEO Amitabh Kant has said that in future digital transactions will be done through mobile wallets and biometric modes and credit and debit cards as also ATMs were set to disappear.