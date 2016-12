ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೋ? : ಮೋದಿ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಬಂದರೂ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:08 [IST]

Corruption must be eliminated in all levels, Prime Minister Narendra Modi in Parivartan rally at Dehradun (Uttarakhand)