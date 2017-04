ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯ ತೂಗುಗತ್ತಿ

ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಯಮುನಾ ನದಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದಿದ್ದ ರವಿಶಂಕರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The National green tribunal issued contempt notices to Sri Sri Ravishankar's Art Of Living and the Delhi development authority on Thursday. The notices were issued after a contempt petition was moved against the spiritual leader for holding the union government and green panel responsible for the damage caused to the Yamuna floodplains.