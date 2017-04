ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಸ್, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲ ರಾಹುಲ್!

ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೇರಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿವೆ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 13:58 [IST]

English summary

The Congress has to elect a new president by December 31 and it is unlikely to be Rahul Gandhi. A request which has come from the first family of the Congress to elevate Rahul as the chief, replacing his mother, Sonia Gandhi is in doubt.