ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದಲೂ ಹಿಂದುತ್ವ ರಣತಂತ್ರ

ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದೇ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 8:50 [IST]

English summary

The BJP is on election mode once again and this time it is battle Gujarat. With Hindutva becoming the central theme, the Congress too is likely to rope in the same strategy during the Gujarat assembly elections slated to be held at the end of this year.