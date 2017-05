ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಯಿತು. ಅಖಿಲೇಶ್ ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಎದುರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, May 8, 2017, 9:23 [IST]

English summary

Congress left no stone unturned to ruin my life. The Congress lodged cases against me and Akhilesh forged alliance with it, Mulayam Singh told reporters in Uttar Pradesh.