ಮೊದಲು ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಕಿತ್ತಾಕಿ-ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ಗರಂ

ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಾದಾಟ ನಿಲ್ಲವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲು 'ಮೂರ್ಖ'ತನದ್ದು ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The worries for the Congress seem to be never ending. Renuka Chowdhary has gone on to slam Digvijaya Singh by calling the Goa loss, 'stupid.' The former Union Minister has also sought for the removal of Singh from the post of Congress General Secretary.