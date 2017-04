ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಮುಂದು!

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅ಻ಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ವೆ.

English summary

Companies in Bengaluru pay more salary than those in any other city in the country. Bengaluru, with an average annual salary of Rs14.6 lakh, beat Mumbai, with Rs14.2 lakh.