ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಈ ಫೋನ್ ನ ಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸುವರ್ಣ ಸಹಿ ಇರಲಿದ್ದು, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹಿ ಇರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Smartphone, an Indian information technology company, is gearing up to launch Sachin Tendulkar- branded smartphone on Wednesday in India.