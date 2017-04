ವಿಡಿಯೋ: ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಅರ್ನಬ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ

'ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಲು ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೋಮೊಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 15:09 [IST]

English summary

In the run-up to the launch of his media venture, Republic TV, star journalist Arnab Goswami has featured in a series of video promos. The video promos are a build up to the channel's grand launch in May