ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್

ಸದ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೇ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 54ರಿಂದ 60ರಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

English summary

Narendra Modi government want to reform coal sector to improve coal quality and efficiency in the supply chain. Which will brought down the cost of power.