ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ: ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಪ್ತಾ ಅಪರಾಧಿ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ ನಡೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಪ್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಾರಿಯಾ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರೋಫಾ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A special Delhi court on Friday convicted former coal secretary H C Gupta in a coal scam case. Coal ministry’s then joint secretary K S Kropha and then director K C Samaria, besides others also convicted.