ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Central Bureau of Investigation has filed another chargesheet against Naveen Jindal on Tuesday. The former Congress MP along with five others has been chargsheeted in connection with the alleged irregularities pertaining to the Coal Block allocation in Madhya Pradesh.