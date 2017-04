ಹಿಂದೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಮತಾಂತರ ಆರೋಪ, ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಡೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮತಾಂತರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸದಸ್ಯರು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 12:24 [IST]

English summary

The police in Uttar Pradesh halted a Church prayer to investigate charges of religious conversion. The allegations were made before the Maharajganj district police by the Hindu Yuva Vahini.