ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ 2000 ನೋಟು ತುಂಬಿದ್ದ ಶಂಕಿತನ ಬಂಧನ

ದೆಹಲಿಯ ಸಂಗಮ್ ವಿಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ ಬಿಐ) ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಖೋಟಾ ನೋಟು.

English summary

Delhi police arrested a suspected in connection to fake note with 'Children Bank of India' despensed by SBI ATM in Sangam Vihar area of Delhi.