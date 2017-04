ಛತ್ತೀಸ್ ಘಡದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಐ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಐಎಸ್ಐ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಮಣೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ ಘಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಲಾಸ್ ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Police busts ISI sleeper cell arrests two people Manindra Yadav and Sanjay Devangan in Bilaspur district of Chhattisgarh