ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರುಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಎಂದಿದ್ದೇ ತಡ!

ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ 'ಒಂದು ರುಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಂದದ ಸೀರೆ' ಎಂಬ ಕ್ಲಿಯೆರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ತಡಾ, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಮಹಿಳಯರು ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Police had to intervene to clear the traffic on roads after crowd thronged outside a cloth shop in Mahmoorganj here in Varanasi that offered 'a saree for a rupee note'.