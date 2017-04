ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಟೀ ಮಾರೋನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1.50 ಕೋಟಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ

ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ 1.51 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೀ ಮಾರುವ ಲೀಲಾ ರಾಮ್ ಗುಜ್ಜರ್ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 8:44 [IST]

English summary

A tea seller has come under the radar of the Income Tax department after he coughed up Rs 1.51 crore as dowry for his daughters for their wedding. Leela Ram Gujjar who is a tea stall owner at Haduata in Rajasthan is seen in a video counting the notes and handing them over to the family of the groom.