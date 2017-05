ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ರದ್ದಾದರೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು: ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್' ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ

English summary

Attorney General Mukul Rohatgi on Monday told the Supreme Court that the government will introduce a law if the top court bans the practice of triple talaq.