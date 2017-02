ಪಾಕ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಗೋವಾ ಪ್ರಜೆಗಳ 100 ಕೋಟಿ ರು. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ!

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋವದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವದ ಪಡೆದವರ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರು. ಆಸ್ತಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಸಚಿವಾಲಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 27, 2017, 19:04 [IST]

English summary

The ministry of home affairs (MHA) has identified 263 enemy properties worth over Rs 100 crore in the state that belong to Goans who have acquired Pakistani nationality. These properties assume significance as the Union government intends to take them over by passing a law in Parliament.