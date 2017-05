ಮೋದಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ, 900 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೋದಿ ಫೆಸ್ಟ್'

ಈ ಮೋದಿ ಫೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ MODI ಎಂದರೆ 'Making of Developed India (MODI) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 900 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 450 ನಾಯಕರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಮೇ 26 ರಿಂದ ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Ruling Bharatiya Janata Party will be organising ‘Modi Fest’, a publicity campaign to highlight the achievements of the Narendra Modi led central government’s three year rule; Here MODI name has been linked with 'Making of Developed India’ - MODI.