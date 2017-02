ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಡಿತರ ಆಹಾರ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಪಡಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

In a significant step to reform the Public Distribution System (PDS), the central government has made Aadhar card mandatory for receiving subsidised foodgrains from all PDS shops.