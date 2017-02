ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಮೊತ್ತ ದ್ವಿಗುಣ?

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಯೋಗವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಅದೇ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

The central government is seriously thinking to implement the recommendation of 7th pay commission, to increase the ceiling amount of gratuity from Rs. 10 lakhs to Rs. 20 lakhs, says the report.