ವೇತನ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಇದೇ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದರೆ ಮುಷ್ಕರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ.

English summary

With the strike on May 23 being called off, the union leaders of the central government will seek an update on the 7th Pay Commission allowances from the government officials.