ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

There has been a ceasefire violation by Pakistan at the Nowshera sector. One woman was killed in the incident. The Indian Armed forces personnel have responded to the violation by Pakistan.