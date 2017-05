ಸಿಬಿಎಸ್ಇ: 12, 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಕುಸಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 8:32 [IST]

English summary

It is official that the CBSE results for classes 12th and 10th will be declared on May 24 and June 2 respectively. The CBSE results will be announced at 12 pm on the above mentioned dates. The examinations had taken place in the month of March and April.