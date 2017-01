ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಹಾಗೂ 12ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಹಾಗೂ 12ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

CBSE class X and class XII exams will begin from March 9 in view of elections in five states- Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Uttarakhand and Manipur. The dates of the examination for both the classes have been released.