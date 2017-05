ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 12 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದೂಡಿಕೆ?

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇ 24ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 9:46 [IST]

English summary

Contrary to expectations, the Central Board of Secondary Education (CBSE) is unlikely to declare Class 12 results today. This is after the High Court passed a ruling yesterday asking the CBSE board to reinstate the 'marks moderation policy' it had scrapped. It may take some more time for the results .