ಷೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ 2,900 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಸಿಬಿಐ

ಷೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 2,900 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯ ಹಗರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಕೈ ಬದಲಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಿವರಿಸಿದೆ

Story first published: Monday, May 8, 2017, 12:00 [IST]

English summary

The Central Bureau of Investigation has unearthed a major scam in which 393 shell companies allegedly diverted funds to the tune of Rs 2,900 crore. The CBI learnt that shell companies were being used to divert loan funds. It was also revealed that fake invoices and round-tripping of funds were created to evade taxes and pile up black money.