ಮಣಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ, ಸಿಬಿಐ ಕೈಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹರ್ಷ!

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾಭವನ್ ಮಣಿ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಣಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

The Central Bureau of Investigation (CBI) will probe into the death of film actor Kalabhavan Mani