ಸಿಬಿಐಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ನೂತನ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ?

ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಸಿಬಿಐ) ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಬಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ. ಅರ್ಚನಾ ರಾಮಸುಂದರಂ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 18:03 [IST]

English summary

Archana Ramasundaram, a woman IPS officer is among those in the running for Central Bureau of Investigation or CBI chief.