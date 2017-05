ಮಲ್ಯ ಕೇಸ್: ಲಂಡನ್ ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರು. ಸಾಲ ಪಾವತಿಸದೇ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯೋದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ.

English summary

A select team of senior officials from the Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) are stationed in London where they are holding talks with British prosecutors pursing the extradition of businessman Vijay Mallya.