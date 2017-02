ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತನಿಖೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಿದ 'ಇಡಿ' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲಿಗೆ

ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ.

English summary

The Central Bureau of Investigation on Tuesday arrested the former Joint Director Enforcement Directorate JP Singh and 3 others, who were accused of accepting a bribe while investigating the Indian Premier League betting scandal.