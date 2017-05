ಕಾಶ್ಮೀರದ 40 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಲಹೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 19:12 [IST]

English summary

In the wake of militants targeting banks in south Kashmir, cash transactions at nearly 40 branches in sensitive areas of Pulwama and Shopian districts in South Kashmir have been stopped.