ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ದೇಣಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರು.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೇಟ್ಲಿ

English summary

Maximum cash donations to political pary from one source is restricted to Rs. 2,000 and all the payments should be made through checks and e-payment, says finance minister Arun Jaitley.