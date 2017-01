ಇನ್ನು 'ಜಿಯೊ' ಮೂಲಕ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಮೆಟ್ರೊ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!

ಗ್ರಾಹಕರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:35 [IST]

English summary

Reliance company planning to deliver an unique app which could be used to control car. It also aims to provide the fecilities such as booking of metro tickets directly, connecting upto 30 devices via Wi-Fi network