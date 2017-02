ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆ ಪರಾರಿಯಾದ ಸ್ಪೈ ಪಾರಿವಾಳ

ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರ ಬೇಜಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೂಢಚರ ಪಾರಿವಾಳವೊಂದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Captured by Punjab Police, ‘spy’ pigeon escapes and flies towards Pakistan. Pigeon was carried a tag with "5547 Janbaz Khan" and a phone number.