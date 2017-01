ಗೋಹತ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಗೋಹತ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ(ಜನವರಿ 27)ದಂದು ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 11:45 [IST]

The Supreme Court on Friday rejected a petition that sought a ban on cow slaughter in every state. While rejecting the petition the court said that it cannot order states to enact laws banning cow slaughter.