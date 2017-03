ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳು ಯಾರು?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ-ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವೊಂದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

After the UP elections and it was decided that the only way to stop the Modi juggernaut is stand united and fight him. They are yet to decide on a consensus candidate to lead this grand alliance. Let us take a look at who could lead this alliance.