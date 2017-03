ಜಯಲಲಿತಾ ಪಾಲಿನ 100 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲೇನಿದು ಗೊಂದಲ?

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಿವಂಗತ ಜಯಲಲಿತಾರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಈಗ ಜಯಲಲಿತಾರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Supreme Court had said in its judgment in the DA case that the verdict against Jayalalitha stands abated. This order was passed since she was deceased at the time of the order being passed. Effectively this order would mean that the Rs 100 crore fine that was imposed on her by the trial court cannot be recovered.