ತೆರಿಗೆ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ, 'ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನಿ' ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಚಾಲನೆ

'ಆಪರೇಷಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನಿ' ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ 'ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ'ಯಿಂದ 'ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ'ವರೆಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 19:18 [IST]

English summary

Union Finance Minister Arun Jaitley launched a website 'Operation Clean Money', in campaign against black money. In this website tax defaulters to be rated.