ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್, ಚೆಕ್: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ

ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫರ್ ಮೂಲಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಗದು ಮೂಲಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:51 [IST]

English summary

Cabinet passed an ordinance to disburse salary to government employees and daily wage labourers through electronic mode or cheques. The ordinance has been approved after an amendment to the Payment Of Wages Act which empowers employers to pay salaries through online mode and cheques