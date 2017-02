ಬಜೆಟ್ 2017: ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ..

2017-18ನೇ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 19:04 [IST]

Instead of promote good infrastructure in the country, government announced very few projects in its 2017-18 budget.