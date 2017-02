ಯೋಧ ಯಾದವ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯೋಧ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪತ್ನಿ ಶರ್ಮಿಳಾ; ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಂದ ಶರ್ಮಿಳಾಗೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Ministry of Home Affairs on Friday conveyed to the Delhi High Court, that Border Security Force soldier Tej Bahadur Yadav has not been arrested but transferred to other unit.