'ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ

ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಜವಾನ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

BSF jawan Tej Bahadur Yadav is back with another video. After complaining about the poor quality of food in a previous video that went viral, the jawan has now appealed to the Prime Minister for support.