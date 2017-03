ಸಾಯೋ ಮೊದಲು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಉಗ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ!

ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಗ್ರನಿಗೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 12:18 [IST]

The anti terror forces tried hard to capture the terrorist Saifullah alive, when they were engaged in firing with him. But, that attempt went fruitless task even Saifullah ignored his brother's advice to surrender when anti terror forces made him to talk on phone.