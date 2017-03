ಎಸ್ ಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಗೆ 'ಮಹಾ' ನೋಟೀಸ್

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಸ್ ಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅರಂಧತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಖೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ.

English summary

A notice of breach of privilege has been moved against SBI Chairperson Arundhati Bhattacharya on Friday by the Leader of Opposition in Maharashtra Assembly, Radhakrishna Vikhe-Patil.