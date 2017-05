ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸೇನೆ ವಶಕ್ಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರು ಬಾಲಕರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಪಾಕ್ ಅಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಗಡಿನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಸೇನೆ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 18:36 [IST]

English summary

A 12-year-old boy from Pakistan-occupied Kashmir has been arrested by the Army after he crossed over into the Indian territory along the Line of Control in Jammu and Kashmir’s Rajouri district, an Army official said on Saturday.